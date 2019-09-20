Адвокат "подрывника" моста Метро в Киеве отреагировал на решение суда

В настоящее время неизвестно, будет ли вноситься залог за Белько и кто его внесет, отметил защитник

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Адвокат бывшего военного Алексея Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро, будет подавать апелляцию на решение суда о мере пресечения его подзащитному. Об этом адвокат Сергей Полищук заявил после оглашения Днепровским районным судом решения об избрании меры пресечения Белько в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 288 тыс. грн.

Защитник отметил, что в настоящее время неизвестно, будет ли вноситься залог за Белько и кто его внесет. Однако отметил, что решением суда он не доволен, так как надеялся на то, что его клиента возьмут на поруки, а поэтому будет подавать апелляцию на это решение.

Днепровский районный суд Киева в пятницу, 20 сентября, рассмотрел "подрывнику" моста Метро в столице Алексею Белько меру пресечения и решил оставить его за решеткой на 60 суток с правом внесения денежного залога в 288150 гривен.

Срок пребывания за решеткой ведет отсчет с 18 сентября, т.е. со дня фактического задержания.

В случае внесения залога, Белько должен будет сдать загранпаспорта и пройти курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости.

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На заседании присутствовала народный депутат и поручитель Яна Зинкевич. При этом адвокат Белько Сергей Полищук уточнил, что сержанта готовы были взять под личное поручительство три человека – собственно, Зинкевич, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков и командир КОРДа (подразделение Национальной полиции).

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В ходе заседания Зинкевич уточнила, что сможет в случае, если Белько отпустят на поруки, то она сможет снять для него жилье на все время следствия, также у него будет возможность реабилитации.

При этом ранее Аваков заявлял, что обратится в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. В частности, речь шла о взятии на поруки сержанта, после чего Белько бы смог пройти курс реабилитации от наркозависимости. При этом министра лично на заседании суда не было по причине того, как уточнил адвокат Андрей Тарасов, находится в командировке.

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Вместе с тем, 20 сентября незадолго до заседания спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко на своей странице в Facebook написал, что полиция намерена просить у суда меры пресечения для Белько в виде содержания под стражей сроком на два месяца без альтернативы. Такую же меру пресечения для Белько требовали и прокуроры.

Напомним, действия Алексея Белько на мосту Метро в Киеве расследуются по статьям о хулиганстве и неправдивом сообщении о минировании - ч.2 ст. 259, ч. 4 ст. 296 Уголовного Кодекса Украины. Статьи о терроризме нет.

Ранее сослуживец Белько Роман Семисал прокомментировал поведение товарища, пояснив мотивы его поступка. Также смотрите в сюжете подробности задержания "подрывника":

Видео: Нацполиция

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