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Апелляционный суд выпустил из-под стражи российского вора в законе

26 июня, 03:54

Батыр Бухарский был коронован в Москве Асланом Усояном, известным под прозвищем дед Хасан

Фото: фото facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: фото facebook.com/Vyacheslav.Abroskin.

Киевский апелляционный суд во вторник, 25 июня, изменил меру пресечения российскому вору в законе Батыру Бухарскому, которого разыскивала полиция Испании.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети первый заместитель председателя НПУ Вячеслав Аброськин.

Батыру изменили меру с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест – российскому вору в законе Батыру Бухарскому.

"Батыр – "крестный" воров в законе Деда Хасана и Япончика. Он так "полюбил" нашу страну, что вообще не имеет желания ехать в Испанию, а про Россию и вспоминать не хочет", - написал Аброськин и назвал украинское законодательство слабым, а решение судей – гуманным.

По словам Аброськина, Украина для воров в законе может превратиться в страну, которая принимает преступников с распростертыми объятиями.

Как сообщалось, в апреле полицейские на Киевщине задержали российского вора в законе по прозвищу Батыр Бухарский, который, согласно данным Интерпола, разыскивается правоохранительными органами Испании за совершение преступлений в составе преступной организации.

Напомним, ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что в Украину на время проведения президентских выборов намерены приехать воры в законе, чтобы дестабилизировать ситуацию в государстве 

Ранее в одном из ресторанов Киева обнаружили вора в законе Нодара Руставского и российского криминального авторитета по прозвищу Полузверь.

Также мы сообщали, о том, что из Украины выдворили вора в законе по кличке Тенго Гальский. Авторитет жил в Киеве и курировал воров, приехавших из кавказского региона.

Также из Украины снова депортировали вора в законе, 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами угонщиков.

Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.

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Тег суд, интерпол, вор в законе, мера пресечения, криминальный авторитет

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