ЧП со взрывом в центре Киева: подозреваемую женщину задержали

Киевлянка подожгла свои вещи

В полиции Киева сообщили детали происшествия, которое произошло в понедельник днем, 6 мая, в одном из переходов торгового центра Arena-City на улице Бассейная, 2а. Напомним, там произошел взрыв и небольшой пожар.

Очевидцы рассказали, что его устроила женщина в красной куртке. На месте ЧП работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели.

"Установлено, что женщина подожгла пакет с личными вещами. Звук якобы "взрыва", который услышали свидетели происшествия, – это хлопок, возникший в результате возгорания флакона аэрозольного дезодоранта, который был среди других вещей. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушительнице грозит до семи лет лишения свободы", – сообщили в ГУ НП Киева.

Подозреваемую задержали. Это 31-летняя местная жительница. Сейчас с ней беседуют следователи.

Ранее мы писали, что в Киеве "заминировали" 18 торговых центров.

Напомним, что на днях в селе Вольное Макаровского района произошел взрыв: взорвалось самодельное устройство, которое соорудил один из местных жителей, чтобы глушить рыбу. В результате погиб 26-летний мужчина, еще трое – 21, 27 и 38 лет- были госпитализированы.

Также мы писали, что в конце апреля 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил гранату в автомобиль таксиста. В результате случившегося потерпевший лишился ног.

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