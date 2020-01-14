ЧП в Киеве: на маленького ребенка рухнули двери в детской поликлинике

Малыша госпитализировали с серьезными травмами и готовят к операции

Реклама

В Киеве в детской поликлинике №2 (проспект Правды, 64-а) произошло ЧП: тяжелая металлическая дверь упала на маленького мальчика. Малыш, которому 3 года и 9 месяцев, в результате инцидента получил перелом бедренной кости и шок.

"Мама троих маленьких детей, привела детей, больных ветряной оспой, в поликлинику. Когда мама в регистратуре получала талон к врачу, в это время маленький мальчик нечаянно задел тяжелые металлические двери, стоявшие подпертыми на стену, в результате трое металлических дверей завалили ребенка. Накануне здесь проводили ремонтные работы, но никакой заградительной ленты не было", – написал в Facebook родственник малыша Александр Суворов.

Он уточнил, что поднять упавшую дверь помогли мужчины, которые находились неподалеку. По его словам, пока мама с ребенком ждали скорую, сотрудники поликлиники не оказывали малышу помощь.

"Скорая помощь ехала 20 минут и все это время ребенок в шоковом состоянии лежала на полу и рядом с ним лежала мама, которая хоть как-то пыталась помочь сыну. Весь медицинский персонал боялся брать ответственность поэтому все ждали скорую. Ребенок госпитализирован в Детскую Клиническую Больницу №1, впереди предстоит операция, но из-за ветряной оспы операцию перенесли, когда состояние ребенка улучшится", – пишет Александр Суворов.

Напомним, ранее на Харьковской площади в Киеве произошло жуткое ДТП – Lexus LX 570 врезался в автобус номер 104. В результате ДТП пострадала семейная пара с ребенком из внедорожника. Их сразу забрала скорая помощь. Также госпитализировали пассажира автобуса, 2003 года рождения.Выяснилось, что Lexus ехал по Бориспольскому шоссе. В этот момент на Харьковскую площадь ехал автобус. Внедорожник и автобус не разминулись на перекрестке – Lexus врезался в правую сторону автобуса.

Тем временем, на Контрактовой площади, где размещен новогодний городок, вечером 1 января мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, разлил два казана с глинтвейном. В результате инцидента продавец, покупатели и семилетний ребенок получили ожоги.

А в селе Соседовичи во Львовской области двухлетний мальчик получил ожоги 70% тела после падения в кастрюлю с кипятком.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама