ЧП в метро Киева: появились первые подробности и видео

По данным СМИ, которые ссылаются на информацию медиков, на станции "Крещатик" произошло задымление

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На центральной станции метро "Крещатик" произошло задымление. Об этом сообщается в паблике "Информатора" в Facebook со ссылкой на данные медиков.

Ранее сообщалось, что станции "Крещатик", "Театральная", "Университет" и "Майдан Независимости" закрыты по техническим причинам. А станция "Арсенальная" работает только на выход, ни один пересадочный узел не работает.

В частности, у станции "Крещатик" находится машина скорой помощи, там дежурят правоохранители. При этом о задымлении сообщили прибывшие медики "скорой", отметив, что именно с такой формулировкой был вызов.

Диктор на станции объявил, что она закрыта на длительное время, однако на данный момент станция уже открыта. При этом, как сообщает "Информатор", по состоянию на 11:33 все закрытые станции уже открыли. Это подтвердила и сама подземка на своей странице в Facebook.

Вместе с тем, ни правоохранительные органы, ни метрополитен пока что официально не сообщали о задымлении на одной из станций.

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Также корреспондент "Сегодня" сообщает о столпотворении на станции "Вокзальная".

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/ Фото: Сегодня

Видео: Сегодня

При этом в социальных сетях пользователи сообщают о "минировании" станций подземки.

Не так давно мы писали, что в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" (Жуляны). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем поступают сообщения и о минировании жилых домов. Один из таких случаев был в Святошинском районе.

Также сообщалось, что в Киеве оперативники задержали псевдоминера медицинских учреждений. Шутником, который сделал ложное сообщение о минировании, оказался житель Киевской области. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности") Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

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