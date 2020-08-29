"Чувствую пальцы ноги, которой нет": пострадавшие в ДТП курсантки рассказали о своем состоянии

После страшной аварии в Киеве, когда пьяный офицер сбил трех 23-летних курсанток Военно-медицинской академии, пострадавшие рассказали о своем состоянии.

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Одна из них, Татьяна Николаева, призналась, ее мучают фантомные боли и ей "странно чувствовать пятку и пальцы той ноги, которой нет", сообщает hromadske.

В свою очередь, мать девушки рассказала, что у дочери были открытые переломы и кровь "шла фонтаном", а после ДТП она кричала, чтобы кто-нибудь снял с нее ремень и перетянул руку. По словам женщины, ее дочь понимала, что это необходимо, так как она — медик.

Другая пострадавшая, курсантка Галина Николин, призналась, что чувствует себя стабильно, но не может описать свое самочувствие как плохое или хорошее. Она добавила, что рядом с ней также находятся близкие, родственники и друзья. Девушка выразила благодарность всем, кто ее поддерживает.

Еще одна жертва аварии, Александра Гуй, поблагодарила родных, друзей и медиков, которые борются за ее ноги. При этом она уверена, что "если так случилось, значит, так должно быть".

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"Если я себя приняла лысой, значит, приму себя и без ног", – пересказал слова девушки ее отец.

Мужчина добавил, что его дочь лишилась волос после тяжелой болезни, но она поставила себе цель окончить школу с медалью, и поступила на бюджет в мединститут имени Богомольца.

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Брат Александры Серафим вспоминает, сестра накануне сказала ему, что уже почти получила форму, когда пьяный водитель три раза наехал на девушек и попытался сбежать.

Подруга девушки, Александра Бондарчук, рассказала о том, что первое, о чем спросила пострадавшая по телефону после реанимации, было "как вы там". По ее словам, на курсах в детской больнице подруга все "пропускала через себя", несмотря на предупреждения врачей, что медикам так делать нельзя.

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Еще одна подруга Александры, Валерия Литвинюк, рассказала, что и потерпевшая, и ее родные сохраняют боевой дух и готовы приходить к девушке каждый день.

Ранее в полиции подтвердили, что майор, сбивший девушек, был в состоянии алкогольного опьянения.

Позже Шевченковский суд столицы арестовал водителя на 60 суток без права выйти под залог. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Стоит напомнить также, что отец одной из пострадавших рассказал сайту "Сегодня" о подробностях ДТП, которое он назвал "бойней", когда пьяный водитель трижды переехал девушек.

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