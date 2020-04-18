Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

COVID-19 у начальника полиции Киева: что известно о его состоянии

18 апреля, 09:08

Тина Наринецкая

Крищенко продолжает работать в удаленном режиме

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию, уже идет на поправку. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Юрий Тандит, сообщает hromadskе.

"Он в нормальном состоянии, идет на поправку, в хорошем настроении. Фактически он в удаленном режиме продолжает работать. Он как раз интересуется ситуацией церквей сейчас, мы в контакте с ним по Киеву в частности", - рассказал он.

Тандит отметил, что общее число зараженных правоохранителей в Украине назвать пока не может. Но, по его словам, летальных случаев не было.

Реклама

В тренде
Когда в Киеве может закончиться карантин: Госпродпотребслужба дала прогноз
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Напомним, положительный диагноз на коронавирус у Крищенко подтвердили 27 марта. Руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не бывали.

Также ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Крищенко мог заразиться коронавирусом от пассажира поезда "четыре столицы" 23 марта.

Кроме того, на днях диагноз COVID-19 подтвердили у командующего Национальной гвардией Украины Николая Балана.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев полиция болезни инфекция заражение выздоровление коронавирус Андрей Крищенко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 14 дней: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 14 дней: что известно (фото и видео)Происшествия
На Троещине – масштабный пожар со взрывами (видео)
На Троещине – масштабный пожар со взрывами (видео)Происшествия
Стрельба на дороге в Киеве: вооруженный водитель оказался бывшим милиционером
Стрельба на дороге в Киеве: вооруженный водитель оказался бывшим милиционеромПроисшествия
В Киев пришел дым с пожаров в Чернобыле: людей просят не выходить на улицу
В Киев пришел дым с пожаров в Чернобыле: людей просят не выходить на улицуПроисшествия
Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столице
Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столицеДругие новости
В столичном санатории строитель изнасиловал молодую женщину
В столичном санатории строитель изнасиловал молодую женщинуПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...