COVID-19 у начальника полиции Киева: что известно о его состоянии

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию, уже идет на поправку. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Юрий Тандит, сообщает hromadskе.

"Он в нормальном состоянии, идет на поправку, в хорошем настроении. Фактически он в удаленном режиме продолжает работать. Он как раз интересуется ситуацией церквей сейчас, мы в контакте с ним по Киеву в частности", - рассказал он.

Тандит отметил, что общее число зараженных правоохранителей в Украине назвать пока не может. Но, по его словам, летальных случаев не было.

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Напомним, положительный диагноз на коронавирус у Крищенко подтвердили 27 марта. Руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не бывали.

Также ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Крищенко мог заразиться коронавирусом от пассажира поезда "четыре столицы" 23 марта.

Кроме того, на днях диагноз COVID-19 подтвердили у командующего Национальной гвардией Украины Николая Балана.

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