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ФОТОФАКТ. Цветущий Днепр в Киеве показали с высоты птичьего полета

16 июля, 14:23

Позеленевшие воды реки снимают также и с берега

Фото: Anton Maykov
Фото: Anton Maykov.

Жители столицы не перестают делиться в социальных сетях впечатляющими фотографиями цветущего Днепра.

Так, позеленевшие воды реки киевляне снимают и с высоты, и с берега.

Напомним, что в КП "Плесо" уверяют, что ситуация с зеленой водой в Днепре – не чрезвычайная. Здесь пояснили, что виноваты во всем зеленые водоросли, которые попадают в реку после ежедневных сбросов воды в Киевском водохранилище. Эксперты же называют и другие, более глобальные причины.

Из-за цветения воды и постоянных дождей в КП "Плесо" сейчас не рекомендуют купаться на всех столичных пляжах. В том числе на тех, которые отмечены за высокие стандарты "голубыми флагами". Это "Венеция", "Золотой", "Пуща-Водица", "Молодежный", "Детский", "Веселка" и "Галерный". Когда ситуация поменяется, пока не ясно. Об этом обещают уведомить жителей. В то же время в "Киевводоканале" заверяют, что на воду в кранах цветение воды не влияет. Она соответствует всем синнормам, поскольку проходит очистку ежедневно.

Также сообщалось, что в начале июня 2019 в Одессе море стало зеленым . Экологи также объяснили необычный цвет воды цветением водорослей.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в селе Великая Знаменка в Запорожской области произошла экологическая катастрофа – река Большая Белозерка практически высохла, а вся рыба погибла. 

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Тег Киев, Днепр, цветение, водоросли

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