Из аэропорта "Киев" срочно эвакуируют пассажиров: стали известны причины

Под терминал подогнали автобусы, в которых люди смогут согреться

Фото: facebook.com/Yolika.Malchevska

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В столичном аэропорту "Киев" (Жуляны) 28 октября днем внезапно объявили об эвакуации пассажиров и сотрудников.

"Из аэропорта "Жуляны" всех эвакуируют, в объявлении говорится, что произошла "чрезвычайная ситуация". Люди между собой обсуждают, что нашли какую-то подозрительную сумку. При этом, некоторых пассажиров продолжают сажать на самолет. Люди не понимают, идти на посадку или на выход. Кто в курсе, может, что происходит и что будет с людьми, рейсом, билетами?", – пишет в Facebook Olga Malchevska.

В аэропорту "Киев" сайту "Сегодня" сообщили, что поступила информация в полицию о минировании.

"На месте работают сотрудники полиции и взрывотехники, начата проверка аэропорта. Скорей всего, опять началось у кого-то осеннее обострение. На данный момент пассажиры покинули здание аэропорта. На площадь перед ним подогнали автобусы, в которых люди смогут согреться. Обычно в таких случаях аэропорт проверяют 1- 1,5 часа", – рассказали нам в пресс-службе аэропорта "Киев" имени Сикорского.

Напомним, 27 сентября в столице произошла очередная волна минирований. Тогда взрывчатку искали в аэропорту Киев имени Игоря Сикорского, гостинице Hilton и Шевченковском райсуде.

Также в сентябре полицейские два дня подряд получали анонимные сообщения о массовых заминированиях. 19 сентября пришлось перепроверить на наличие взрывчатки более полусотни объектов в Киеве: это 11 детсадов, 8 медучреждений, 20 жилых домов, 22 ТРЦ, мосты и госучреждения. Аналогичное сообщение поступило 20 сентября — и снова для проверок пришлось привлекать кинологов, взрывотехников, киберполицию, поскольку письма с угрозами поступали на электронную почту. К счастью, опасных предметов не обнаружили, но, увы, не нашли и "минеров".

Еще одно подобное происшествие произошло в Деснянском районе — там по телефону заминировали всю улицу Бальзака. Злоумышленника по­­лицейские вычислили.

Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

Новости "Сегодня" ранее уже писали, что в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

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