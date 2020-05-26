Изнасилование в полиции Кагарлыка: один из подозреваемых своей вины не признал

Суд отправил полицейского в СИЗО, не разрешив выйти под залог

Одному из полицейских, подозреваемых в изнасиловании 26-летней женщины в отделении полиции Кагарлыка, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права выйти под залог.

Как сообщает hromadske.ua, в ходе заседания один из подозреваемых, 29-летний Сергей Сулима, заявил, что не признает своей вины.

Добавим, что в зале судебных заседаний присутствуют оба подозреваемых – 35-летний Николай Кузив и 29-летний Сергей Сулима.

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Напомним, ранее внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции. Перед этим в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Предварительная проверка подтвердила причастность к этому преступлению полицейских.

После этого глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и расформировал подразделения, а весь личный состав Кагарлыкского отделения полиции отправил на переаттестацию.

"О грустном и отвратительном. Двое полицейских поиздевались над мужчиной и женщиной прямо в полицейском отделении. Садизм в чистом виде", – в свою очередь заявил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

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