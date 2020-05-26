Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,87
29,32
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Изнасилование в полиции Кагарлыка: один из подозреваемых своей вины не признал

26 мая, 17:36

Руслан Ровик

Суд отправил полицейского в СИЗО, не разрешив выйти под залог

Одному из полицейских, подозреваемых в изнасиловании 26-летней женщины в отделении полиции Кагарлыка, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права выйти под залог.

Как сообщает hromadske.ua, в ходе заседания один из подозреваемых, 29-летний Сергей Сулима, заявил, что не признает своей вины.

Добавим, что в зале судебных заседаний присутствуют оба подозреваемых – 35-летний Николай Кузив и 29-летний Сергей Сулима.

Реклама

В тренде
В Киеве автомобиль вылетел на встречку и перевернулся

Напомним, ранее внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции. Перед этим в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Предварительная проверка подтвердила причастность к этому преступлению полицейских.

После этого глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и расформировал подразделения, а весь личный состав Кагарлыкского отделения полиции отправил на переаттестацию.

"О грустном и отвратительном. Двое полицейских поиздевались над мужчиной и женщиной прямо в полицейском отделении. Садизм в чистом виде", – в свою очередь заявил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев изнасилование мера пресечения киевская область подозреваемый полицейский Кагарлык

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве нашли застреленным народного депутата
В Киеве нашли застреленным народного депутатаПолитика
Под Киевом на кирпичном заводе нашли девушку, пропавшую несколько дней назад
Под Киевом на кирпичном заводе нашли девушку, пропавшую несколько дней назадПроисшествия
Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть больше
Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть большеПроисшествия
Выстрелил над головой, а потом несколько раз изнасиловал: подробности скандала в полиции Кагарлыка
Выстрелил над головой, а потом несколько раз изнасиловал: подробности скандала в полиции КагарлыкаУкраина
Машину разнесло на куски: в Киевской области в жутком ДТП погибли три человека
Машину разнесло на куски: в Киевской области в жутком ДТП погибли три человекаПроисшествия
Копы просят опознать мужчину, тело которого нашли в лесу на столичном Виноградаре
Копы просят опознать мужчину, тело которого нашли в лесу на столичном ВиноградареПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...