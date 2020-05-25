Глава полиции Киевской области об изнасиловании в горотделе: Садизм в чистом виде

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов прокомментировал инцидент, который произошел в отделении полиции в городе Кагарлык. Напомним, там двое полицейских подозревают в жестоком избиении и изнасиловании женщины, которую вызвали в качестве свидетеля, а также избиении и пытках мужчины.

"О грустном и отвратительном. Двое полицейских поиздевались над мужчиной и женщиной прямо в полицейском отделении. Садизм в чистом виде", – написал Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что за время своей службы в правоохранительных органах фигуранты ничего существенного не сделали, не раскрыли ни одного резонансного преступления и не задержали ни одного опасного преступника.

"Один из них сегодня уволен из полиции за нарушение служебной дисциплины, которое совершил накануне. Второй был уже "на выходе", имел дисциплинарное взыскание – неполная должностное соответствие", – отметил начальник ГУ НП в Киевской области.

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Он также поблагодарил сотрудников полиции, которые после получения сообщения по линии 102 и общения с женщиной, без колебаний установили место нахождения и задержали "коллег" для передачи следственным ГБР.

"Мы должны проявлять преступников в своих рядах, без разницы какой формой или маской прикрываются эти люди. Это и есть справедливость. Совершил – отвечай! Первые управленческие и кадровые решения уже приняты. Ряд полицейских будут привлечены к уголовной и дисциплинарной ответственности. Некоторые руководители будут уволены с занимаемых должностей", – пишет Андрей Небитов.

Напомним, глава Нацполиции Игорь Клименко уволил полицейских, которые подозреваются в этом преступлении, отстранил от исполнения обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского отдела полиции.

Ранее двоим харьковским полицейским объявили подозрение в сокрытии умышленного убийства.

А в городе Перемышляны во Львовской области полицейские, которые бездействовали в деле об изнасиловании и избиении 18-летней девушки-сироты, после вмешательства прокуратуры получили выговор.

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