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Изнасилование женщины в Киеве на глазах у ребенка: дело отдали в суд

8 февраля, 07:48

Подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом, хотя обвиняется также и в хулиганстве

/ Фото: Информатор

Столичная полиция передала в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в изнасиловании женщины в парке на улице Андрея Малышко в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Инцидент произошел в начале сентября. Сообщалось, что изнасиловании женщины произошло на глазах ее 14-летней дочери.

Подозреваемого оперативно задержали. 30-летнему уроженцу Запорожской области инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы. При этом до приговора суда обвиняемый будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Подробнее о происшествии смотрите в сюжете:

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании своей 12-летней падчерицы.

Кроме того, в Киеве арестовали 60-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 18-летней девушки. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст.152 УК Украины, суд отправил его под стражу на 60 суток. За совершенное злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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Киев суд изнасилование

Источник: Сегодня

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