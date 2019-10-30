Киев замер в пробках: куда лучше не ехать

Фото: DTP KIEV INFO

В среду, 30 октября, в Киеве образовались значительные пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

На правом берегу затруднено движение транспорта на проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, улице Новая, возле аэропорта "Киев". Также пробки на проспекте Леся Курбаса, проспекте Победы, улице Елены Телиги, улице Семена Скляренко, улице Богатырская, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая.

Пробки образовались на улице Жилянская, бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе, а также на Северному, Дарницкому и Южному мостах и мосту имени Патона.

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А от на левом берегу затруднено движение транспорта на проспекте Генерала Ватутина, Броварском проспекте, проспекте Соборности, проспекте Николая Бажана.

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Напомним, в Киеве на улице Жилянская произошло ДТП с участием автомобиля такси Chevrolet Lacetti. водитель Chevrolet ехал по Жилянской в сторону центра, но перед станцией скоростного трамвая "Площадь Победы" его подрезал другой автомобиль. Водитель Chevrolet попытался избежать столкновения и влетел в забор скоростного трамвая. Он снес около 10-15 метров ограждения, а потом вылетел обратно на дорогу и остановился посреди проезжей части.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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