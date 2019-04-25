Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

ФОТОФАКТ. Киевляне оригинально наказали "героя парковки" на Троещине

Сегодня, 12:25

Машину, которая перегородила вход в подъезд, измазали, вероятно, монтажной пеной

Фото: Троещина FB
Фото: Троещина FB.

Жители столичной Троещины наказали нарушителя парковки, который перегородил дорогу в подъезд, заехав на побеленный бордюр.

Так, на машину "героя парковки" бросили мусор, а стекла автомобиля измазали веществом, похожим на монтажную пену. При этом на лобовое стекло прикрепили записку с предупреждением пробить в следующий раз шины. Соответствующие фото опубликовали в паблике "Троещина FB" в соцсети.

Фото: Троещина FB
Фото: Троещина FB

Фото: Троещина FB
Фото: Троещина FB

Ранее сообщалось, что на Минском массиве в Оболонском районе столицы местные жители наказали нарушителей парковки, бросив на их автомобили старые покрышки. 

Напомним, что на улице Ивана Кудри, 38 в Печерском районе Киева автохам протаранил кирпичную лестницу. Так, водитель Chevrolet припарковал автомобиль, въехав в лестницу у подъезда жилого дома. Примечательно, что кирпичная лестница не выдержала удара и частично разрушилась, а автомобиль остался цел. 

Также сообщалось, что в рамках парковочной революции в Киеве скоро начнут свою работу инспекторы по парковке. В КГГА анонсировали запуск такой инспекции еще в прошлом году, тогда планировали набрать 90 человек. Но сейчас на улицах в тестовом режиме работают всего восемь человек, поиск остальных продолжается. Да и нарушителей инспекторы пока не штрафуют, а лишь разъясняют им суть нарушений. Работают в трех районах — Шевченковском, Печерском и Голосеевском. В инспекторы особо не рвутся из-за низкой зарплаты. Она составит 4800 грн, а не обещанные ранее 10 тысяч.

При этом в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, троещина, герой парковки

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. Киевляне оригинально наказали "героя парковки" на Троещине". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Когда пластик крепче кирпича". Герой парковки снес лестницу на Печерске

15 марта, 16:40

Автомобиль не получил повреждений, а лестница частично разрушена

ФОТОФАКТ. В Киеве "герой парковки" стал причиной мусорного коллапса

21 февраля, 17:40

На эвакуацию неудачно припаркованной иномарки ушло три часа

"Герои парковки" в Киеве: как в столице будут бороться с нарушителями

7 февраля, 17:56

Власти грозят штрафами и эвакуаторами, а активисты могут "наградить" наклейкой

"Герою" парковки в Киеве насыпали мусор на капот

21 января, 10:18

Водитель припарковал свою Toyota на остановке общественного транспорта

Путин отказался поздравлять Зеленского 

Байден добился увольнения генпрокурора Украины

Диетолог назвала самый полезный суп

Возвращение депутата: Савченко пришла в Верховную Раду (видео)

10 звездных родителей с психическими расстройствами

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Стало известно, какие подарки получила Пугачева на 70-летие

Обворожительная жена знаменитого украинского боксера

Что будет, если перестать чистить зубы: видео последствий

Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)

Давно мечтаете о фитнес-браслете? У нас сегодня щедрые скидки

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Вчера, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Вчера, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

10 певиц, от которых в 2000-е поклонники сходили с ума

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?