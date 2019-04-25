ФОТОФАКТ. Киевляне оригинально наказали "героя парковки" на Троещине

Машину, которая перегородила вход в подъезд, измазали, вероятно, монтажной пеной

Фото: Троещина FB.

Жители столичной Троещины наказали нарушителя парковки, который перегородил дорогу в подъезд, заехав на побеленный бордюр.

Так, на машину "героя парковки" бросили мусор, а стекла автомобиля измазали веществом, похожим на монтажную пену. При этом на лобовое стекло прикрепили записку с предупреждением пробить в следующий раз шины. Соответствующие фото опубликовали в паблике "Троещина FB" в соцсети.

Фото: Троещина FB

Фото: Троещина FB

Ранее сообщалось, что на Минском массиве в Оболонском районе столицы местные жители наказали нарушителей парковки, бросив на их автомобили старые покрышки.

Напомним, что на улице Ивана Кудри, 38 в Печерском районе Киева автохам протаранил кирпичную лестницу. Так, водитель Chevrolet припарковал автомобиль, въехав в лестницу у подъезда жилого дома. Примечательно, что кирпичная лестница не выдержала удара и частично разрушилась, а автомобиль остался цел.

Также сообщалось, что в рамках парковочной революции в Киеве скоро начнут свою работу инспекторы по парковке. В КГГА анонсировали запуск такой инспекции еще в прошлом году, тогда планировали набрать 90 человек. Но сейчас на улицах в тестовом режиме работают всего восемь человек, поиск остальных продолжается. Да и нарушителей инспекторы пока не штрафуют, а лишь разъясняют им суть нарушений. Работают в трех районах — Шевченковском, Печерском и Голосеевском. В инспекторы особо не рвутся из-за низкой зарплаты. Она составит 4800 грн, а не обещанные ранее 10 тысяч.

При этом в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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