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Киевляне показали на видео маршрутку с прогнившим полом

Сегодня, 11:10

По предварительной информации, на маршруте №78 ездит автобус в аварийном состоянии

Киевляне показали на видео маршрутку с прогнившим полом Происшествия По предварительной информации, на маршруте №78 ездит автобус в аварийном состоянии

В Киеве в очередной раз обнаружили маршрутку, которая курсирует в аварийном состоянии. В этот раз жители столицы опубликовали в социальных сетях видео автобуса, в котором едва ли не полностью прогнил пол, однако водитель продолжает возить пассажиров.

Как отмечается в паблике "Киев Оперативный", инцидент произошел на маршруте №78.

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Ранее житель Киева стал свидетелем того, как водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи. Также в сеть попало видео, как пассажиры возле станции метро "Васильковская" толкают в Киеве в депо сломавшийся троллейбус 45-го маршрута.

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Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в дорожно-транспортные происшествия, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".

Также читайте в материале "Сегодня" об итогах года с дорогим проездом в общественном транспорте Киева.

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транспорт Киев маршрутка

Источник: Сегодня

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