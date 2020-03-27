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Киевские спасатели объяснили, почему жители Троещины страдают от вони (видео)

27 марта, 08:48

Наталья Руда

На улице Пуховской горят торфяники

Столичные спасатели объяснили запах гари, которую уже неделю слышат жители Троещины, пожаром в экосистеме на улице Пуховской. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовала спикер Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

На ролике видна огромная площадь выжженной территории на образовавшихся после зимы торфяниках.

По словам Водолаги, к пожару привел человеческий фактор.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киевской области в последнее время растет число пожаров на сухостоях. Так, пожары тушили в Белоцерковском, Иванковском районах, а также в Переяслав-Хмельницком районе, Дитятках, Переяславе и Белой Церкви.

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Напомним, не так давно в Киеве вспыхнул масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная".

Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, который уничтожил дом с автомобилями. Около полуночи пламя полностью охватило двухэтажное здание. Большой огонь вырывался с крыши дома.

Видео: kiev.informator.ua

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Киев пожары торф

Источник: Сегодня

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