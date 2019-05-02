Киллер, готовивший убийство криминального авторитета, снова оказался на свободе
Львовянину предъявили новые обвинения
Полиция объявила новые подозрения одному из злоумышленников, которые планировали убийство криминального авторитета.
Напомним, что группа преступников была задержана в районе села Иванковичи, однако позднее один из фигурантов – 41-летний львовянин – был отпущен Святошинским райсудом Киева под залог. Позднее сообщалось о его повторном задержании, однако, как следует из сообщения полиции, мужчина снова оказался на свободе.
"Сегодня житель Львова по требованию следователя явился в Вышгородский отдел полиции, где ему объявили о подозрении в совершении преступления по ст. 257 Уголовного кодекса Украины. Мужчина обоснованно подозревается в бандитизме. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции Киевской области.
Как отмечалось, преступники планировали совершить убийство с использованием пулемета калибром 12,7 на автодороге.
Ранее в прокуратуре Киева рассказали подробности расследования убийства ювелира Сергея Киселева, которое произошло утром 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе столицы. Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в совершении дерзкого преступления.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Киллер, готовивший убийство криминального авторитета, снова оказался на свободе". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция повторно задержала киллера, планировавшего убить из пулемета мужчину
Львовянина задержали на выходе из СИЗО по подозрению в причастности к другим преступлениям
Смерть журналиста и его невесты в Словакии: бывший военнослужащий признался в убийстве
Мирослав Марчек ранее был задержан как соучастник убийства