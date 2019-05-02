Киллер, готовивший убийство криминального авторитета, снова оказался на свободе

Львовянину предъявили новые обвинения

Фото: kv.npu.gov.ua.

Полиция объявила новые подозрения одному из злоумышленников, которые планировали убийство криминального авторитета.

Напомним, что группа преступников была задержана в районе села Иванковичи, однако позднее один из фигурантов – 41-летний львовянин – был отпущен Святошинским райсудом Киева под залог. Позднее сообщалось о его повторном задержании, однако, как следует из сообщения полиции, мужчина снова оказался на свободе.

Фото: kv.npu.gov.ua

"Сегодня житель Львова по требованию следователя явился в Вышгородский отдел полиции, где ему объявили о подозрении в совершении преступления по ст. 257 Уголовного кодекса Украины. Мужчина обоснованно подозревается в бандитизме. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции Киевской области.

Как отмечалось, преступники планировали совершить убийство с использованием пулемета калибром 12,7 на автодороге.

Ранее в прокуратуре Киева рассказали подробности расследования убийства ювелира Сергея Киселева, которое произошло утром 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе столицы. Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в совершении дерзкого преступления.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Киллер, готовивший убийство криминального авторитета, снова оказался на свободе". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"