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Конфликт с возлюбленным: в Киеве молодая женщина прыгнула с моста Метро

25 мая, 08:46

Пострадавшая получила сильные травмы при ударе об воду

Спасенная женщина / Фото: dsns.gov.ua
Спасенная женщина / Фото: dsns.gov.ua.

В Киеве молодая женщина с явными признаками алкогольного опьянения прыгнула с моста Метро. К счастью, спасателям удалось выловить потерпевшую из воды возле одной из опор моста.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 25 мая, около 4:00, сообщает "Информатор".

Как рассказали спасатели специализированной аварийной спасательно-водолазной службы, женщина 1987 года рождения вышла на середину моста Метро и затем спрыгнула в Днепр. Очевидцы позвонили на линию экстренных служб. Спасателям удалось выловить решившую покончить с собой женщину возле одной из опор примерно на середине моста.

К счастью, она выжила, но получила сильные травмы от столкновения с поверхностью воды. Сотрудникам САРВС она призналась, что приехала в Киев из Одессы, а на такой поступок ее вынудил конфликт с возлюбленным. Спасатели передали потерпевшую, у которой были явные признаки алкогольного опьянения, в руки медиков.

Напомним, накануне, 23 мая, киевские водолазы достали из Днепра тела двух мужчин .

Также в Киеве из вод озера Заплавное в Дарницком районе спасатели извлекли из воды тело девушки, которой на вид было около 16 лет.

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Тег женщина, мост метро, утонула

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