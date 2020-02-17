Копа, сбившего насмерть мужчину под Киевом, уволили из полиции

Правоохранитель находился за рулем в пьяном виде

Фото: brovary.net.ua

Сотрудника полиции, который насмерть сбил пешехода в Броварах, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уволили из рядов Национальной полиции и отправили в изолятор временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"За нарушение служебной дисциплины, совершение ДТП с тяжелыми последствиями, управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения и непредоставление первой медицинской помощи потерпевшему, сегодня, 17 февраля, по приказу начальника ГУ Нацполиции Киевской области Андрея Небытова работник полка полиции особого назначения уволен из НПУ", - говорится в сообщении.

Фото: МВД

Уточняется, что меру пресечения теперь уже экс-полицейскому изберет суд.

Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Новости "Сегодня" писали, что по словам руководителя Броварского отдела полиции Олега Петренко, задержанным оказался работник экс-спецподразделения "Беркут", передает издание "Трибуна-Бровары". В его крови правоохранители обнаружили около 3 промилле алкоголя, что является сильной степенью опьянения.

Ранее сообщалось, что в Броварах полицейский въехал в остановку транспорта. В результате аварии один человек погиб и еще двое пострадали.

Напомним, в Борисполе Киевской области произошло смертельное ДТП – полицейский автомобиль Renault Doker сбил пешехода.

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