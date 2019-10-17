Копы поймали вора, сбежавшего из отделения полиции под Киевом

Полицейские задержали в Житомирской области подозреваемого в грабеже мужчину, который несколько дней назад был задержан в Фастове и сбежал из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
"Работники уголовной полиции столичной области разработали комбинации, вычислили возможные места укрытия нападающего. Как результат, оперативники в течение суток задержали злоумышленника в Житомирской области. Там молодой человек скрывался на территории заброшенной фермы, где работал раньше", – говорится в сообщении.
Беглеца в наручниках доставили в отделение полиции в Фастове. Сейчас его опрашивают следователи. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжается расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 393 (Побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение до пяти лет.
Также по факту побега злоумышленника из-под стражи проводится внутреннее служебное расследование в отношении лиц, которые допустили просчеты в работе. Этих полицейских отстранили от выполнения функциональных обязанностей.
Напомним, ранее в столице и Киевской области правоохранители раскрыли ряд резонансных преступлений. В Печерском районе задержали двух аферистов, которые на Крещатике обманули киевлянку во время обмена валюты.
Отметим, что столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.
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