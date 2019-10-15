Побег вора из отделения полиции под Киевом: стали известны подробности

Мужчина ранее уже был судим и вышел на свободу по УДО

/ Фото: Pixabay

Полиция Киевской области сообщила подробности розыска подозреваемого в грабеже мужчины, который сбежал из отделения в Фастове после задержания.

"В селе Трилесы нападающий открыто похитил мобильный телефон у своего знакомого. Уже через несколько часов работники Фастовского отделения полиции установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 27-летний Николай Смолинский, житель села Кожанка, которое на Фастовщине. Мужчина год назад условно-досрочно был освобожден из мест лишения свободы. Там он отбывал наказание за совершение кражи и незаконное завладение автомобилем", – говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции Киевской области.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

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По факту ограбления следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины и объявили Смолинскому подозрение в совершении преступления.

"Осознавая то, что ему снова грозит наказание в виде лишения свободы, мужчине удалось сбежать из-под стражи", – уточнили в полиции.

Приметы злоумышленника: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светлые, говорит на суржике. Был одет в кофту зеленого цвета, синие светлые джинсы, кроссовки без шнурков.

"По факту побега из-под стражи полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение до пяти лет. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию беглеца. Если вам известно о местонахождении беглеца, или вы владеете информацией, которая поможет разыскать злоумышленника, сообщите по тел.102 или 0933034986", – отметили в полиции, добавив, что анонимность гарантируется.

Напомним, за последние несколько дней в столице и Киевской области правоохранители раскрыли ряд резонансных преступлений. В Печерском районе задержали двух аферистов, которые на Крещатике обманули киевлянку во время обмена валюты.

Отметим, что столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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