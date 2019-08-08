Масштабное ДТП на Кольцевой в Киеве: появились новые детали и фото

Один из водителей был с признаками алкогольного опьянения

/ Фото: А.Ракитин, Сегодня

Вчера вечером на Кольцовой дороге возле Жулянского путпровода произошла серьезная авария. По предварительным данным, автомобиль Honda Pilot, в котором кроме водителя находилась еще и женщина-пассажир, двигался от Одесской площади в направлении проспекта Победы. Внезапно сзади, на большой скорости, в него врезался Daewoo Lanos.

Внедорожник масштабных повреждений не получил, а вот у Lanos после столкновения полностью разбита передняя часть. Водитель легковушки получил открытый перелом бедра, его госпитализировали с места аварии.

По словам очевидцев, от него был слышен сильный запах спиртного. Был ли мужчина в состоянии опьянения, должна установить экспертиза. С обстоятельствами ДТП разбираются правоохранители.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

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