Масштабный пожар на складах под Киевом: спасатели показали фото и видео с места ЧП

К счастью, пр пожаре никто не пострадал





































Спасатели опубликовали новые фотографии пожара на складе секонд-хенда в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возле столичной Окружной дороги.

Напомним, что пожар вспыхнул накануне около 19:30, его ликвидировали в 23:53.

К тушению пожара привлекалось 75 человек личного состава и 19 единиц техники ГСЧС.

К счастью, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, ранее в Буче произошел масштабный пожар на складе секонд-хенда. Последний раз такой сильный пожар в этом городе бушевал в 2015 году, когда в Буче горела емкость с уайт-спиритом. Тогда сгорело три стареньких авто, которые стояли под стенкой у гаража.

Видео: Видео: @sativamarina

Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек. за прошлый год в огне погибло 2009 человек, из них — 47 детей. В 2017-м смертей было меньше — 1819 человек. В то же время спасателям удалось вырвать из лап огня 2335 человек, в том числе и 350 детей.

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