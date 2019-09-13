Масштабный пожар на складе в Киеве: спасатели показали фото

На данный момент пожар на улице Сырецкой уже ликвидирован

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Спасатели ликвидировали пожар, который произошел на улице Сырецкая, 37-А, в Шевченковском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС в 13:01.

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"По прибытию к месту вызова пожарные установили, что пожар возник в одноэтажном складском помещении со строительными материалами. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара. В 13:59 пожар был локализован, а в 14:23 пожар площадью 300 кв. м. был ликвидирован", - говорится в сообщении.

В ликвидации пожара было задействовано девять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава Киевского гарнизона.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняются.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне. Согласно информации Главного управления Национальной полиции Киевской области, в поджоге Чернобыльской зоне подозревается женщина – жительница с. Старые Соколы Иванковского района. Как уточнили в полиции, женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после – перешел на Чернобыльскую зону.

Также несколько дней назад произошел пожар в здании в самом центре столицы возле станции метро "Олимпийская" на улице Большая Васильковская.

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