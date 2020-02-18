Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,5

Масштабный пожар в Киевской области: спасатели всю ночь тушили полыхающий ангар

18 февраля, 08:54

Пламя бушевало на площади в полторы тысячи квадратных километров

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Киевской области в ночь на вторник, 18 февраля, произошел масштабный пожар в одноэтажном металлическом ангаре деревообрабатывающего цеха в Узине (Белоцерковский район). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 01:15. В 05:40 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

"Огнем уничтожен ангар на площади 1 тыс. 500 м2, 50 м3 лесоматериалов и две ед. техники", – говорится в сообщении.

Реклама

Причина пожара устанавливается.

Ранее на территории депо в Дарницком районе столицы произошел масштабный пожар – загорелся один из недействующих ангаров. Пламя бушевало на площади 100 квадратных метров.

Также спасатели ликвидировали масштабный пожар, вспыхнувший днем 6 декабря в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123 в Киеве. Также спасатели эвакуировали из расположенного рядом с ангаром офиса 40 человек.

Также в столице полыхал двухэтажный магазин мебели на Петропавловской Борщаговке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

пожары ангар Узин

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробности
Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробностиПроисшествия
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)Происшествия
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)Происшествия
Показал
Показал "ксиву": в Киеве мужчина быстро решил проблему с эвакуацией машиныПроисшествия
В Киеве с торгового центра рухнуло огромное стекло: спасатели озвучили причину
В Киеве с торгового центра рухнуло огромное стекло: спасатели озвучили причинуПроисшествия
В метро Киева из-за ЧП с мужчиной останавливались поезда
В метро Киева из-за ЧП с мужчиной останавливались поездаПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...