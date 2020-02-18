Масштабный пожар в Киевской области: спасатели всю ночь тушили полыхающий ангар

Пламя бушевало на площади в полторы тысячи квадратных километров

Фото: ГСЧС

В Киевской области в ночь на вторник, 18 февраля, произошел масштабный пожар в одноэтажном металлическом ангаре деревообрабатывающего цеха в Узине (Белоцерковский район). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 01:15. В 05:40 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

"Огнем уничтожен ангар на площади 1 тыс. 500 м2, 50 м3 лесоматериалов и две ед. техники", – говорится в сообщении.

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Причина пожара устанавливается.

Ранее на территории депо в Дарницком районе столицы произошел масштабный пожар – загорелся один из недействующих ангаров. Пламя бушевало на площади 100 квадратных метров.

Также спасатели ликвидировали масштабный пожар, вспыхнувший днем 6 декабря в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123 в Киеве. Также спасатели эвакуировали из расположенного рядом с ангаром офиса 40 человек.

Также в столице полыхал двухэтажный магазин мебели на Петропавловской Борщаговке.

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