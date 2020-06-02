"Минирование" моста Метро: как проходит расследование

Мужчине, который 1 июня заявил о "заминировании" столичного моста Метро, сообщили о подозрении. Сейчас в Днепровский районный суд Киева готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, рассказали в прокуратуре столицы.

Действия псевдоминера квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия). По словам задержанного, он угрожал взорвать мост с целью привлечь внимание к проблемам в его жизни. Оружия или взрывчатки у него не обнаружили.

В результате происшествия и в ходе задержания подозреваемого никто не пострадал. Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, 1 июня неизвестный мужчина, в руках которого был предмет, похожий на пульт, соединенный проводами с пакетом, пригрозил взорвать мост Метро в Киеве. На момент сообщения о происшествии не было известно о каких-либо требованиях "подрывника". Полиция перекрыла мост, движение автомобильного транспорта и поездов метро по мосту было прекращено.

"Минером" оказался 32-летний житель Киево-Святошинского района. По факту минирования моста Метро открыто уголовное производство по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

У задержанного отберут образцы на алкогольное и наркотическое опьянение, но визуально его нет. У мужчины проблемы: мать в больнице, проблемы с родственниками и ему периодически негде жить. Также стало известно, что у семьи "минера" мошенники отобрали квартиру под Киевом.

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