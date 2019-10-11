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На трассе Киев – Харьков "ГАЗель" въехала в отбойник: двое пострадавших

11 октября, 12:07

Водителя автомобиля и пассажира госпитализировали в состоянии средней тяжести

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Утром в пятницу, 11 октября, в Барышевском районе Киевской области, где ранее фура въехала в пассажирский автобус, произошло ДТП с автомобилем "ГАЗель", в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

"В 5:12 в оперативно-диспетчерскую службу Барышевского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 61 км трассы Киев – Харьков. По прибытию на место вызова установлено, что водитель автомобиля "ГАЗель", не справившись с управлением, совершил наезд на отбойник", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Водителя автомобиля и пассажира госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, в ночь на 11 октября на столичной Борщаговке 23-летний парень угнал машину и, убегая от копов, въехал в мусорный бак.

Ранее сообщалось, что в селе Белогородка под Киевом водитель легковушки на пешеходном переходе сбил девятилетнюю девочку.

Также новости "Сегодня" писали о масштабном ДТП на проспекте Победы в Киеве, которое устроили подростки.

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ДТП киевская область газель

Источник: Сегодня

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