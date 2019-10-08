Нашлась 50-летняя женщина, пропавшая в Киеве

По словам сына, с ней все хорошо, но что случилось – неизвестно

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В Киеве нашлась 50-летняя женщина, которая пропала три дня назад, 5 октября, в Днепровском районе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее сын Евгений Косенко.

"Спасибо всем, кто помогал в поисках мамы, она нашлась, с ней все хорошо. Что случилось с ней будем знать позже", – пишет он.

Напомним, Ирина Косенко 5 октября около 19:00 вышла на остановку "Тампере", в своем районе (Днепровский район Киева) и не вернулась домой. Она была одета в джинсы, красное кашемировое пальто и черные сапоги. Также с собой у нее был клатч красного цвета с документами, банковскими картами и телефоном. Телефон в воскресенье вернул мужчина, который нашел его во дворе по улице Тампере.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви из Центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода" ушел и не вернулся 13-летний Артем Ковтуненко.

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