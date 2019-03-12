Последствия урагана в Киеве: ветер сносил крыши и ломал лавочки

От урагана пострадали дворик парламента, забор изолятора и десятки авто

Последствия урагана в Киеве: ветер сносил крыши и ломал лавочки Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/75e/cc1/5c875ecc1ebd0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/75e/cc1/5c875ecc1ebd0.jpg 2019-03-12T09:26:25+02:00 Происшествия От урагана пострадали дворик парламента, забор изолятора и десятки авто

В столице 11 марта разгулялся шквальный ветер, из-за которого случилось немало ЧП. Порывы достигали 30 м/с, и последствия не заставили себя долго ждать. Возле станции метро "Золотые ворота" с жилого дома сорвало кусок крыши, в разных районах были повалены десятки деревьев и разбиты машины. Несколько человек получили травмы.





















Одно из самых серьезных происшествий произошло на улице Лысенко в историческом центре. С жилого дома №4 сорвало огромный кусок крыши с деревом и металлом — он рухнул прямо на проезжую часть, повредив электросети, балконы. Люди при этом чудом не пострадали. Но, по данным управления по вопросам ЧС КГГА, были повреждены два авто.

Известно, что шестиэтажка находится на балансе управляющей компании Шевченковского района, где должны выяснить, почему ветру удалось сдуть крышу. Движение транспорта по ул. Лысенко пока перекрыли коммунальщики, и спасатели разбирали рухнувшие конструкции.

Похожее ЧП произошло возле метро "Оболонь": там огромную крышу сорвало с цветочного магазина и бросило на тротуар. Причем конструкция заблокировала не только проход пешеходов, но и двери магазина, в котором находились продавцы. Также ветер сорвал крышу на здании одной из гимназий по ул. Львовской, 25, и повалил много рекламных щитов по городу.

Также стихия повалила десятки деревьев. На пересечении ул. Дегтяревской и Шевцова, возле остановки, в результате падения сухостоя был ранен 24-летний мужчина, его госпитализировали. Также, по данным патрульной полиции, правоохранителям поступало сообщение о двух пострадавших на бульваре Кольцова. "Но в основном сообщали о повреждении транспорта", — говорят копы. Возле Верховной Рады, во дворе парламента, от сильного порыва ветра рухнула огромная смерека, никто из народных избранников не пострадал. Еще одно дерево завалилось на забор СИЗО на Лукьяновке.

Из-за упавших деревьев транспорт ходил с большими перебоями. В "Киевпастрансе" сообщили о задержках в движении транспорта на маршрутах троллейбусов №№1 и 11 на пр. Науки и №№17, 19, 22, 30, 42 на Чоколовском бульваре, а также трамваев №№12 и 17. Последствия непогоды спасатели устраняли до поздней ночи.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.