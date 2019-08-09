Поваленные деревья и дома без крыш: что натворила непогода в Киевской области

Фото: facebook.com/bucharada.gov.ua

В результате ухудшения погодных условий, в частности, из-за дождя, грозы и сильных порывов ветра в Киевской области обесточены 38 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в селе Голодьки Тетиевского района вследствие непогоды была повреждена кровля школы на площади около 50 квадратных метров и кровли 10 частных домов. В Буче было повалено около 50 деревьев. Некоторые из них упали на проезжую часть.

Также жители Бучи в социальных сетях опубликовали зрелищные фото и видео пронесшегося урагана.

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Непогода в Буче. Фото: MyBucha

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Непогода в Буче. Фото: MyBucha

Кроме того, в Киеве, по данным спасателей, было осуществлено 12 выездов для уборки деревьев, которые были повалены в результате порывов ветра. Привлекалось 60 человек и 12 единиц техники.

Напомним, что накануне по Киеву пронеслась буря. Кратковременный сильный дождь повалил десятки деревьев, также в нескольких местах произошли подтопления. Больше всего непогода наделала беды на Троещине, Русановке и на Виноградаре. В частности, ветер посрывал крыши в нескольких постройках и погнул борды.

Отметим, что в июле столицу дважды накрывали сильные дожди. В результате непогоды были затоплены несколько улиц, повалены деревья и заблокировано движение транспорта. Также новости "Сегодня" писали, что второй месяц лета, по данным метеорологов, был контрастным месяцем.

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