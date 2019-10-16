От ДТП до подрыва моста Метро: в Киевской области задержали телефонного "террориста"

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Барышевке Киевской области полицейские задержали телефонного "террориста", который сообщал полиции о псевдонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Вчера мужчина сообщил на "102" о четырех псевдоправонарушениях. Специальные службы безотлагательно выезжали по каждому вызову, однако все они не нашли подтверждения. В ходе оперативно-розыскных действий полицейские установили личность и местонахождение телефонного вора. 47-летнего гражданина задержали", – говорится в сообщении.

На днях суд будет избирать ему меру пресечения. Мотивы задержанного устанавливаются.

Реклама

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Ранее в Киеве задержали очередного псевдоминера, который, находясь на испытательном сроке за ложное сообщение о минировании, снова совершил аналогичное преступление.

Кроме того, не успели киевляне успокоиться после ЧП с угрозой взрыва на мосту Метро, как по столице прокатилась очередная волна заминирований. "Сегодня" разобрались, что толкает людей на безрассудные поступки. Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама