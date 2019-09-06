Отравление шаурмой в Киеве: число пострадавших возросло до 33 человек

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В столице увеличилось количество пострадавших любителей шаурмы. В Госпродпотребслужбе сообщили, что число заболевших острой кишечной инфекцией из-за шаурмы, приобретенной в столичных киосках, достигло 33 человек. В инфекционные отделения больниц с инфекцией госпитализирован 21 больной.

При их опросе специалисты выяснили, что они покупали шаурму в киоске на ул. Борщаговской, 128 (11 случаев), в подземном переходе на станции метро "Дорогожичи" и в МАФах возле станций метро "Васильковская", "Почайна", "Академгородок". Для установления причин заболеваний специалисты Госпотребслужбы провели инспекцию торговых точек по указанным адресам и отобрали пробы для лабораторных исследований.

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Напомним, что по факту отравления шаурмой столичная полиция открыла уголовное производство.

Новости "Сегодня" писали, что в Ровенской области зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

Кроме того, в августе в Верховинскую ЦРБ с предварительным диагнозом "пищевое отравление" были госпитализированы 13 детей (2003-2007 г.р.), которые отдыхали в частной усадьбе в с. Верхний Ясенов Ивано-Франковской области.

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