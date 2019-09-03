Массовое отравление студентов в Киеве: будут ли проверять киоски с шаурмой

В Госпродпотребслужбе Киева уточнили, что по районам столицы будут работать 10 групп

Шаурма на гриле / Фото: freepik.com

После массового отравления студентов шаурмой на столичной Борщаговке киевляне обеспокоились качеством еды у уличных торговцев.

"Насколько опасно покупать у уличных торговцев такую еду и будут ли чиновники проводить массовые проверки по городу? Куда можно обращаться, если я заметил, что продают шаурму с нарушениями?" – спрашивает киевлянин Иван Сташук.

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал "Сегодня", что студенты отравились шаурмой, которая продавалась на улице Полевой. Он уточнили, что на данный момент несколько киосков, которые торговали продуктом без разрешительных документов, уже опечатаны.

"Произошло массовое отравления шаурмой, которую продавали на улице Полевой. Шаурмой отравилось 11 человек – диагноз острая кишечная инфекция. В понедельник на месте работали представители Госпродпотребслужбы и сотрудники полиции. Киоск, в котором продавали опасную шаурму, на данный не работает, также опечатаны пять соседних киосков, в которых торговали шаурмой без разрешительных документов. Наши специалисты отобрали продукты для проведения лабораторных исследований. Сейчас сформированы 10 групп, которые будут работать по всем районам Киева, плюс отдельная группа по метрополитену. В случае выявления нарушений – такие точки будут закрывать. Киевляне могут жаловаться по поводу работы таких киосков на нашу горячую линию по телефону 044 486-95-85", – уточнил Рубан.

Напомним, что по факту отравления шаурмой столичная полиция открыла уголовное производство.

Новости "Сегодня" писали, что в Ровенской области зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

Кроме того, в августе в Верховинскую ЦРБ с предварительным диагнозом "пищевое отравление" были госпитализированы 13 детей (2003-2007 г.р.), которые отдыхали в частной усадьбе в с. Верхний Ясенов Ивано-Франковской области.

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