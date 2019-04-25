В здании Верховной Рады ищут взрывчатку

По предварительным данным, нардепов не эвакуировали, парламент работает в обычном режиме

Фото: Marko Marselskii / Flickr.com.

Сотрудники Управления государственной охраны проверяют информацию о минировании здания Верховной Рады в Киеве после полудня в четверг, 25 апреля.

Так, сообщение о минировании парламента поступило правоохранителям около 30-40 минут назад. На место приехали кинологи, полицейские и взрывотехники, ведется проверка помещений Рады, проверяют столы, батареи на предмет возможного наличия взрывчатых веществ.

При этом сообщается, что нардепы работают в обычном режиме, эвакуация не проводилась однако прессу и людей не пропускают на территорию парламента.

Ранее мы писали, что в Киеве второй раз за неделю "заминировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны") имени Игоря Сикорского. Пассажиров эвакуировали, о переносах рейсов не сообщалось.

Не так давно в центре Киева правоохранители проверяли сообщение о заминировании торгового центра "Гулливер", персонал и посетителей эвакуировали.

Также полиция проверяла информацию о минировании здания КГГА на Крещатике. Тогда всех сотрудников и посетителей эвакуировали, а на место прибыли оперативники, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики.

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