Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В здании Верховной Рады ищут взрывчатку

Сегодня, 14:53

По предварительным данным, нардепов не эвакуировали, парламент работает в обычном режиме

Фото: Marko Marselskii / Flickr.com
Фото: Marko Marselskii / Flickr.com.

Сотрудники Управления государственной охраны проверяют информацию о минировании здания Верховной Рады в Киеве после полудня в четверг, 25 апреля.

Так, сообщение о минировании парламента поступило правоохранителям около 30-40 минут назад. На место приехали кинологи, полицейские и взрывотехники, ведется проверка помещений Рады, проверяют столы, батареи на предмет возможного наличия взрывчатых веществ.

При этом сообщается, что нардепы работают в обычном режиме, эвакуация не проводилась однако прессу и людей не пропускают на территорию парламента.

Ранее мы писали, что в Киеве второй раз за неделю "заминировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны") имени Игоря Сикорского. Пассажиров эвакуировали, о переносах рейсов не сообщалось.


Не так давно в центре Киева правоохранители проверяли сообщение о заминировании торгового центра "Гулливер", персонал и посетителей эвакуировали.

Также полиция проверяла информацию о минировании здания КГГА на Крещатике. Тогда всех сотрудников и посетителей эвакуировали, а на место прибыли оперативники, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, Верховная Рада, минирование

Вы сейчас просматриваете новость " В здании Верховной Рады ищут взрывчатку". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все о планах Зеленского на тарифы и Минские соглашения: совпадают ли желания и полномочия

Сегодня, 07:19

Может решить вопрос тарифов и обещает переформатировать "Минск"

Раде осталось всего 240 правок в закон о языке: чем займется парламент на этой неделе

Вчера, 07:19

В повестке — импичмент, чипирование животных и армейские законы

Раду просят запретить продажу ароматизированных сигарет

23 апреля, 19:33

С соответствующей рекомендацией решил обратиться Комитет по вопросам здравоохранения

Рада рассмотрела почти 2000 поправок к языковому закону

23 апреля, 19:03

Завтрашнее заседание начнется с рассмотрения 1975-й поправки

Показала легкомысленность русских девушек: эксперимент Медведевой

Что ждет Украину: семь первых обещаний Зеленского

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев

8 интересных фактов о цвете глаз

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Лекарственное растение, которое засекретили в СССР

Робертс сказала, почему «Красотку» не сняли бы в наше время

7 вещей, о которых нам врали в школе

Из голодного края: россияне опять опозорились в интернете

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Практичный и легкий поливочный шланг XHOSE от производителя

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Вчера, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Вчера, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Япония открыла самое большое в истории месторождение металлов

Кадыров заверил Зеленского, что РФ первой протянет руку помощи

Волкер обнародовал суть разговора Трампа с Зеленским