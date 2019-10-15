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Под Киевом из отделения полиции сбежал грабитель

15 октября, 08:52

ЧП произошло в Фастове накануне вечером

В Фастове Киевской области, где не так давно произошло жестокое убийство, из местного отделения полиции сбежал задержанный за грабеж мужчина. Об этом сообщает в паблике "Киев Оперативный".

"В 22:00 из помещения Фастовского отделения полиции сбежал задержанный за грабеж Смолинский Николай Владимирович, 1992 года рождения. Он был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, но что-то пошло не так..." – говорится в сообщении.

/ Фото: Киев Оперативный

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Фото: moygrad

Граждан, владеющих информацией о месте нахождения беглеца просят обращаться по телефону "102".

Напомним, за последние несколько дней в столице и Киевской области правоохранители раскрыли ряд резонансных преступлений. В Печерском районе задержали двух аферистов, которые на Крещатике обманули киевлянку во время обмена валюты.

Отметим, что столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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побег грабеж фастов

Источник: Сегодня

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