Под Киевом бывшие копы создали мощную нарколабораторию (фото)

В Киевской области бывшие сотрудники полиции создали мощную нарколабораторию и занимались производством метадона и амфетамина. Производство опасных веществ разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины.

"Организовали наркобизнес бывшие сотрудники полиции. Они обустроили лабораторию в промышленном помещении на окраине Обухова. За месяц злоумышленники изготавливали до пяти килограммов метадона и до 10 килограммов амфетамина", – говорится в сообщении

Злоумышленники продавали наркотики дилерам по всей Украине, а на полученные деньги покупали недвижимость и автомобили.

Во время проведения обысков по месту нахождения подпольного "производства" было изъято более двух килограмм метадона и свыше трех килограммов амфетамина, стоимость которых на "черном рынке" составляет около пяти миллионов гривен.

"Также обнаружено 4,7 кг метадона в жидком состоянии, он находился в процессе обработки, большое количество прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков", – добавили в СБУ.

Были задержаны трое участников группировки, среди них двое организаторов – бывших полицейских. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, не так давно в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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