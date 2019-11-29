Под Киевом нашли восьмилетнего школьника, который ушел из дома из-за рюкзака

Мальчик забыл в школе рюкзак, за что родители начали его отчитывать

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Полиция Ирпеня разыскала восьмилетнего школьника, который ушел из дома из-за "поучений" родителей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"Маленький школьник забыл рюкзак в школе. А когда дома родители начали его "поучать", он просто ушел из квартиры. Взрослым показалось, что мальчик пошел в школу, чтобы забрать рюкзак. Почти полтора часа ждали родители его возвращения. Потом мать обратилась в полицию", – говорится в сообщении.

В итоге сообщение об исчезновении ребенка поступило копам в 19:15 28 ноября. Ребенка нашли на одной из улиц Ирпеня. Он не пошел в школу, а бродил по улицам.

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Мальчика передали родителям.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

Напомним, полиция Киевской области проводила розыск студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что в пгт Ивановка Одесской области была найдена погибшая 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

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