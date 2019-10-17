Под Киевом Opel наехал на лежащего посреди дороги мужчину

За минувшие сутки по Киевской области произошло четыре аварии, в результате которых погибли два человека

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Киевской области, где ранее в аварии погибли сестры-близняшки, за минувшие сутки произошло четыре аварии, в результате которых погибли два человека и три человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"В частности, в Володарском районе жительница села Завадовка, управляя мотороллером Suzuki, выехала на обочину дороги, где допустила опрокидывание транспортного средства. В результате аварии женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В селе Святопетровское под Киевом житель столицы за рулем Opel Vivaro наехал на пешехода. По словам водителя, мужчина лежал на проезжей части дороги.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Тем временем в Буче произошло тройное дорожно-транспортное происшествие по вине водителя в нетрезвом состоянии.

"Житель Киева, управляя автомобилем Hyundai не придерживался безопасной дистанции, в результате чего совершил столкновение с мотоциклом BMV. Водитель мотоцикла в свою очередь столкнулся с автомобилем Audi. В результате аварии водителя мотоцикла с переломом ноги доставили в больницу", – уточнили в полиции о ДТП, о котором ранее писали новости "Сегодня".

По всем фактам ДТП возбуждены уголовные производства.

Напомним, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2369 человек.

Новости "Сегодня" ранее писали, что в селе Белогородка под Киевом водитель легковушки на пешеходном переходе сбил девятилетнюю девочку.

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