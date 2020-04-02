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Под Киевом возле жилых многоэтажек произошел масштабный пожар (фото, видео)

2 апреля, 10:26

Наталья Руда

Пожар на поле у жилых домов происходит уже третий раз

В Ирпене вечером 1 апреля близ жилых многоэтажных домов произошел масштабный пожар. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook.

По предварительной информации, возгорание произошло на поле рядом с домами, при этом пожар на этом месте происходит уже в третий раз.

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Пожарные в течение двух часов ликвидировали пожар.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киевской области в последнее время растет число пожаров на сухостоях. Так, пожары тушили в Белоцерковском, Иванковском районах, а также в Переяслав-Хмельницком районе, Дитятках, Переяславе и Белой Церкви.

Напомним, не так давно в Киеве вспыхнул масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная", также загорелись торфяники в районе ТЭЦ-6 и озера Алмазное. При этом жители Троещины страдают от запаха гари.

Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, который уничтожил дом с автомобилями. Около полуночи пламя полностью охватило двухэтажное здание. Большой огонь вырывался с крыши дома.

Видео: kiev.informator.ua

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ирпень киевская область пожары

Источник: Сегодня

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