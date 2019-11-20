Под Киевом пропали двое подростков

Двое мальчиков ушли с гимназии и не вернулись домой

Фото: npu.gov.ua

Полиция Киевской области сообщает о розыске 10-летнего Виталий Гадача и 12-летнего Валентина Собковского, которые 19 ноября около 15:30 ушли из гимназии в Фастове по улице Якубовского, 14, но к месту жительства не пришли.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, Виталию Гадачу на вид 9-10 лет, его рост около 140 см, у него худощавое телосложение, лицо овальное, голубые глаза, короткие светлые волосы. Он был одет в серую болоньевую куртку, серую шапку, камуфляжные брюки и оранжевые кроссовки. С собой у него был серый рюкзак.

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

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Валентину Собковскому на вид около 10 лет, его рост 150 см, у него спортивное телосложение, круглое лицо, карие глаза, короткие светло-русые волосы. Он был одет в темную куртку до пояса со светлыми полосами, темно-синюю шапку, коричневые джинсы, черные ботинки со светоотражающими полосками. При себе имеет школьный рюкзак серого цвета.

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

При наличии любой информации о возможном места нахождения ребят полиция просит сообщать по телефону "102".

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

Напомним, полиция Киевской области проводила поисковые работы по розыску студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что в пгт Ивановка Одесской области была найдена погибшая 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танц и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

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