В Житомирской области во время сжигания сухой травы прогремел взрыв: погиб пенсионер

В Житомирской области сжигание сухой травы закончилось трагедией. На охваченном огнем участке произошел взрыв – погиб мужчина.

Инцидент произошел около 18:30 4 сентября в Романовском районе. О взрыве на соседском приусадебном участке сообщила жительница села Ольхи. Как выяснилось, 69-летний мужчина сжигал сухую траву на своем земельном участке, когда взорвался неизвестный предмет.

В результате взрыва мужчина получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он погиб на месте. Предварительно, там взорвался боеприпас времен Второй Мировой войны.

Напомним, не так давно в Киевской области выжигание сухой травы привело к гибели двух человек. Причиной пожара, по предварительным данным, было неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой растительности.

Мы также писали, что масштабные пожары возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области. По предварительным подсчетам, в этом году огонь в регионе уничтожил в пять раз больше зерна, чем в прошлом году. Фермеры спешат убрать уцелевшее и делают прогнозы, как это повлияет на стоимость хлеба.

Кроме того, ранее в Черкассах произошел пожар на полигоне бытовых отходов: вспыхнули сухая трава, кусты и бытовой мусор.

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