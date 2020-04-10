Зеленский хочет ввести уголовную ответственность за поджог травы: подробности

В этом году, по словам президента, число пожаров в природных экосистемах возросло на 30%

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде подумать над введением уголовной ответственности за сжигание сухой травы. Такие меры глава государства предложил ввести в своем видеообращении.

"Я приветствую решение об увеличении штрафов за сжигание сухостоя до шести тысяч гривен. В то же время я предлагаю парламента подумать о возможности более жесткого уголовного наказания за такие бездумные действия", – заявил президент.

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Зеленский отметил, что в этом году количество пожаров в природных экосистемах Украины увеличилось на 30%.

"Это пожары на территории в 20 000 гектаров. Это в четыре раза больше пожаров в украинских лесах. Через ваше "безразлично" круглосуточным тушением пожаров занимается три с половиной тысячи человек и тысяча единиц техники ГСЧС", – добавил президент.

Напомним, ранее Правительство поддержало разработанный Министерством юстиции проект закона об усилении административной ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков.

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