Под Киевом сгорела машина депутата местного совета

В результате пожара сгорели два авто - Subaru Forester и Opel Tigra

Фото: Богдан Слюсаренко/Facebook

В Коцюбинском, которое расположено в пригороде Киева, в ночь на среду, 5 февраля, сгорела машина депутата Ирпенского городского совета Богдана Слюсаренко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Не доброе утро.... то, что осталось от моей и соседской машины...ночью позвонила соседка и сообщила, что горит мой автомобиль....потом огонь перебросился на другой... это жесть! По предварительному заключению полиции – умышленный поджог", - написал Слюсаренко.

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В пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области уточнили, что пожар произошел в 5:44 на улице Пономарева. Сгорели Subaru Forester и Opel Tigra. Пожар был локализован в 6:12 и полностью ликвидирован в 6:28.

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Напомним, что в столице 5 февраля рано утром вспыхнул автомобиль, который находился на ул. Ирпенской, 70, в Святошинском районе.

Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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