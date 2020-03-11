В Киеве копы ищут пропавшего 14-летнего подростка

У Сережи русые короткие волосы и худощавое телосложение

Столичные правоохранители сообщают о розыске пропавшего 14-летнего Сергея Семенова из Соломенского района.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, рост подростка 160 см, у него русые короткие волосы, худощавое телосложение.

Он был одет в темную куртку, серую шапку в белую полоску, спортивные черные брюки и темные кроссовки.

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При получении любой информации о возможном местонахождении ребенка просят звонить "102".

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Ранее сообщалось о розыске 30-летней Натальи Жукалюк в селе Лизогубова Слобода Киевской области. Женщина ушла из дома с двумя маленькими сыновьями Сашей и Колей еще 7 марта и до сих пор не вернулась.

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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