Под Киевом в мини-зоопарке без еды бросили более 40 зверей

Предпринимателю с Обуховщины грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, сообщает ГУ НП Киевской области.
По предварительным данным, в частном мини-зоопарка в с. Красное от голода умер конь. Владелец также оставил более четырех десятков домашних животных без еды.
Двадцать овец, 14 коров, 5 лошадей, 2 пони, а также лошадь, теленок и коза остались без должного ухода, волонтеры и неравнодушные граждане принесли на фермерское хозяйство сено, зерно и корма.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия, решается вопрос об изъятии животных.
Следователи Обуховской полиции открыли уголовное производство по ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Начато досудебное расследование.
Ранее история про шестерых тигров, которых обнаружили перед Новым годом в клетках на Жуковом острове, взбудоражила киевлян. Животные содержались в ужасных условиях на одной из заброшенных баз острова Водников. Звери находились в клетках на частной территории. Когда их обнаружили зоозащитники, тигры бродили по колено в воде с болотом. Один из них сильно рычал, то ли от боли, то ли от холода.
Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о спецоперации по спасению тигров, которая прошла в Польше. Животные без пищи и воды находились на территории польского пункта пропуска "Корощино" в Люблинском воеводстве. Один тигр умер. А все из-за отсутствия документов.
Но трагичная история приобрела счастливый конец. Хотя бы для кого-то. Ведь двое из тигров, которые чуть не погибли на границе Беларуси и Польши, нашли новый дом.
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