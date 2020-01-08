Под Киевом в мини-зоопарке без еды бросили более 40 зверей

Предпринимателю с Обуховщины грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, сообщает ГУ НП Киевской области.

По предварительным данным, в частном мини-зоопарка в с. Красное от голода умер конь. Владелец также оставил более четырех десятков домашних животных без еды.

Двадцать овец, 14 коров, 5 лошадей, 2 пони, а также лошадь, теленок и коза остались без должного ухода, волонтеры и неравнодушные граждане принесли на фермерское хозяйство сено, зерно и корма.

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Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия, решается вопрос об изъятии животных.

Следователи Обуховской полиции открыли уголовное производство по ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Начато досудебное расследование.

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Ранее история про шестерых тигров, которых обнаружили перед Новым годом в клетках на Жуковом острове, взбудоражила киевлян. Животные содержались в ужасных условиях на одной из заброшенных баз острова Водников. Звери находились в клетках на частной территории. Когда их обнаружили зоозащитники, тигры бродили по колено в воде с болотом. Один из них сильно рычал, то ли от боли, то ли от холода.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о спецоперации по спасению тигров, которая прошла в Польше. Животные без пищи и воды находились на территории польского пункта пропуска "Корощино" в Люблинском воеводстве. Один тигр умер. А все из-за отсутствия документов.

Но трагичная история приобрела счастливый конец. Хотя бы для кого-то. Ведь двое из тигров, которые чуть не погибли на границе Беларуси и Польши, нашли новый дом.

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