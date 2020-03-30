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В Киеве произошел большой пожар на Совских прудах (фото)

30 марта, 20:21

Александр Марущак, Мила Князьская-Ханова

Пламя охватило 800 квадратных метров

В Киеве возле Совских прудов кто-то подпалил усохшую траву. По словам очевидцев, плмя вспыхнуло около 18:20. В ГСЧС Киева говорят, что площадь возгорания составила 800 метров. На место выехали пожарные и уже потушили пламя. Отметим, что сегодня в Киеве – очень ветрено, из-за чего пожары в экосистемах особенно опасны: огонь распространяется очень быстро, охватывая большие территории сухостоя.

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Отметим, почти неделю пожарные беспрестанно тушат большие площади пожаров на открытых территориях в Деснянском районе на улицах Крайняя и Пуховская. Все это, скорее всего, связано с тем, что нынешняя зима сопровождалась высокими, как для такого времени года, температурными показателями воздуха, также выпало минимальное количество осадков за указанный период и поэтому, уровень грунтовых вод ниже, чем обычно. Поэтому высохшая трава, деревья и кусты, а также торфяная местность, глубина которой достигает 2-3 метров, постоянно горит.

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Напомним, в Киевской области растет количество пожаров на сухостоях. Так, накануне днем спасатели тушили загоревшуюся сухую траву в Переяславе – пожар охватил 1,5 га.

Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, который уничтожил дом с автомобилями. Около полуночи пламя полностью охватило двухэтажное здание. Большой огонь вырывался с крыши дома.

Видео: kiev.informator.ua

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спасатели огонь пожары ГСЧС потушили совские пруды

Источник: Сегодня

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