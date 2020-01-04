Под Киевом второй день ищут 15-летнюю девушку

Правоохранители Киевской области разыскивают 15-летнюю Екатерину Югатову, которая 2 января ушла из дома на улице Ломоносова в Ирпене и до сих пор не вернулась. На связь с родными девушка не выходит.
Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, рост девушки 170 см, у нее среднее телосложение, овальное лицо, зеленые глаза, длинные рыжие волосы. Была одета в синюю куртку до колен с черно-белым мехом на капюшоне, синие джинсы, черные полусапоги и черную шапку с помпоном.
При наличии любой информации о девушке полиция просит сообщать по телефону 102.
Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.
Напомним, полиция Киевской области проводила розыск студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.
Также новости "Сегодня" писали, что в поселке городского типа Ивановка Одесской области была найдена погибшей 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы и не вернулась домой. Подозреваемый в ее убийстве задержан.
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