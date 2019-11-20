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Под Верховной Радой в Киеве произошло тройное ДТП: видео

20 ноября, 09:42

Известно, что в результате аварии есть пострадавшие

В Киеве утром в среду, 20 ноября, на улице Грушевского прямо у здания Верховной Рады произошло тройное ДТП. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook.

"Утро начинается не с кофе: ДТП с пострадавшими в Киеве на Грушевского у Верховной Рады: предварительно, народные депутаты, к счастью, не пострадали", – говорится в сообщении.

При этом пока что другие подробности не уточняются.

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Кроме того, движение на Грушевского существенно усложнено.

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Ранее сообщалось, что в с. Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

Также в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того в Киевской области во вторник, 19 ноября, произошло два серьезных ДТП, в результате которых пострадали пять человек. Аварии произошли на Одесской и Житомирской трассах.

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Киев ДТП Верховная Рада

Источник: Сегодня

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