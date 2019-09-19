"Подрывнику" моста Метро в Киеве сообщили о подозрении – прокуратура

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Алексей Белько. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Алексею Белько, который угрожал подорвать мост Метро в Киеве и госучреждения, сообщили о подозрении. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"По согласованию с Киевской местной прокуратурой №4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 18 сентября 2019 года, совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия", – говорится в сообщении.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.

Реклама

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

"Заметим, что каких-либо требований корыстного или политического содержания злоумышленник не выдвигал и совершение своих действий ничем не аргументировал. На месте совершения преступления, а также в других местах, где были проведены неотложные обыски, взрывчатки и оружия не найдено. В результате проведения сотрудниками "КОРД" спецоперации по задержанию злоумышленника никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Напомним, действия Белько на мосту Метро в Киеве расследуются по статьям о хулиганстве и неправдивом сообщении о минировании, статьи о терроризме нет.

Ранее сослуживец Белько Роман Семисал прокомментировал поведение товарища, пояснив мотивы его поступка. Также смотрите в сюжете подробности задержания "подрывника":

Видео: Нацполиция

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама