Поджог машины журналистов под Киевом: полиция задержала подозреваемого (фото)

Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля Kia Cerato, которым пользовались журналисты программы "Схемы".

Реклама

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД в среду, 26 августа.

"Сегодня утром Национальная полиция Украина задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганской области, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов "Схемы: коррупция в деталях" – RFERL "Радио Свобода". Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Продолжаются обыски", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

В тренде В Киеве машина сбила группу студенток: сообщают о тяжелых травмах и ампутациях

Детали задержания в МВД анонсировали позднее.

Реклама

Новость дополняется

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама