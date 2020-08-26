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Поджог машины журналистов под Киевом: полиция задержала подозреваемого (фото)

26 августа, 10:00

Наталья Руда Наталья Руда

Задержанным оказался житель Луганской области

Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля Kia Cerato, которым пользовались журналисты программы "Схемы".

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Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД в среду, 26 августа.

"Сегодня утром Национальная полиция Украина задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганской области, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов "Схемы: коррупция в деталях" – RFERL "Радио Свобода". Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Продолжаются обыски", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

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Детали задержания в МВД анонсировали позднее.

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